ZABITA EKİPLERİMİZ DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR
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ZABITA EKİPLERİMİZ DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR

ZABITA EKİPLERİMİZ DENETİMLERİNE DEVAM EDİYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren esnaflara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren esnaflara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir merkezinde faaliyetlerini sürdüren çeşitli meslek gruplarına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililerimiz, "Şehir genelinde faaliyetlerini sürdüren esnaflarımıza yönelik kaldırım işgali, ruhsat ve mesleklerine göre hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi konularda denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı ve daha rahat yaşayabilmeleri için gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.

Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise ekiplerimize teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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