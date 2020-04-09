Zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıttı
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
09.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:06
Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik bölgelerinde otobüs durakları, kent meydanı ve hastanelerin çevresinde maske dağıtımı yaptı.
Süreç geçene kadar esnafa ve vatandaşa yönelik maske dağıtımının devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA