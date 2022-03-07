Zabıta ekipleri stokçulara göz açtırmıyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yağ stokçuluğuna karşı denetim yaptı.

Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sonrasında Bilecik'te marketlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi. Oluşan yoğunluğa karşı bazı market ve zincir marketlerin yağ stokladığı yönünde ihbarlar ve şikayetleri değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, kent genelinde marketlere giderek sıvı yağ başta olmak üzere temel tüketim ürünlerinde stokçuluğa karşı market ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları incelendi. Rusya ve Ukrayna savaşı sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sebebiyle vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlenirken, bazı rafların ise boşaltıldığı görüldü.

Denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirten Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, yetkilileri stokçuluğa ve fırsatçılığa göz açtırmayacaklarını, vatandaşların böyle bir duruma tanık olmaları halinde 153 Alo Zabıta Hattı'na ya da Bilecik Belediyesi Güzel Masa Whatsapp Hattı'na ulaşarak konuyu bildirmelerini söyledi. - BİLECİK