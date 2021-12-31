Zabıta Ekipleri Pitbull köpekleri için harekete geçti

Yozgat'ın Yerköy Belediye Zabıta ekipleri ve Yerköy Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekipleri ilçede bulunan başıboş Pitbull köpeklerini topladı.

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilçe merkezinde bulunan sahipsiz Pitbull cinsi köpeklerin ekipler tarafından toplanıp belediyeye ait geçici hayvan barınağına götürüldüklerini söyledi.

İlçe halkının güvenliği ve sağlığı için sahipsiz köpeklerin ekiplerin sık sık toplandığını belirten Başkan Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu: "Yerköy Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekibi, Yerköy belediyesi geçici hayvan barınağı ekiplerimiz ve Zabıta ekiplerimiz vatandaşlarımızın ve küçük çocuklarımızın sağlıklar ve güvenliği için tehlike arz eden iki adet Pitbull köpeği için çalışma başlatılmıştır. Çalışmalar sonucunda sahipsiz iki adet Pitbull cinsi köpekler ekipler tarafından el konularak geçici hayvan barınağına götürülmüştür. Pitbull cinsi köpeğinin yanı sıra cadde ve sokaklarda bulunan sahipsiz köpeklerde ekiplerimizden tarafından sık sık toplanmaktadır. Belediye olarak, ilçe halkımızın sağlığı ve güvenliği için bu tarz hayvanların uygun koşullarda barınmasının sağlanarak gerekli tedavilerinin yapılması amacıyla yapılan çalışmada onlarca sokak köpeği ve iki adet Pitbull cinsi köpek gerekli güvenlik önlemleri altında usulüne uygun olarak yakalanarak geçici hayvan barınağına götürülmüştür." dedi.

Başkan Yılmaz, ilçemizde sahipsiz ve tehlike arz eden başıboş köpekler toplanarak rehabilite edildiğinin altını çizdi. - YOZGAT