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Zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde zabıta ekipleri ilçe pazarında denetim yaptı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde zabıta ekipleri ilçe pazarında denetim yaptı.

Gölpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından her hafta salı günü kurulan ilçe pazarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yaptı. Vatandaşlar her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi amacıyla birçok başlıkta denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, pazar alanında vatandaşlara, maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe konularında uyarılarda da bulundu. - BİLECİK

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Haber: Zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı - Haberler
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