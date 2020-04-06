Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi - Haber
Zabıta Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa, Zabıta

Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi

Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs sebebiyle pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi, alışverişe tedbirsiz çıkanlara ise ücretsiz maske dağıttı.

06.04.2020 21:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:26

Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs sebebiyle pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi, alışverişe tedbirsiz çıkanlara ise ücretsiz maske dağıttı.

Lalaşahin semt pazarında kurulan pazaryerinde sıkı tedbirler alan ekipler girişe kurulan barikatta yaş kontrolü ve maske denetimi yaptı. Giriş çıkışlar tek yönlü sağlanırken, pazar yerine maskesiz gelen vatandaşlar önce ellerini dezenfekte etti ve ardından maske taktı. Zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı ve çocukların pazar yerine girmelerine izin vermezken, evlerine dönmeleri için ikazda bulundu. Vatandaşlar uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halk sağlığı için gereken bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, "İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde tedbirlerimizi artırmaya devam ediyoruz. Bu illeti birlikte yeneceğiz, vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymalarını ve gerek olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi Haber
Sağlık Bakanı Koca, korona vaka sayısıyla ilgili güzel haberi verdi
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü Haber
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı Haber
Koronanın merkez üssü ABD'de ölü sayısı kritik eşiği aştı
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Ateşi yüksek çıkan babasını otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Kırıkkale'de kaçak maske üreten psikolog, öğretmen ve mühendis yakalandı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
Rize-Artvin ile Rize ilçeleri ve köyleri arasında toplu taşıma durduruldu
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Son Dakika: İBB 374 milyon lira olan sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Takla atıp şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü, ağır yaralı kurtuldu
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Koronavirüs sebebiyle karantinada olan Boris Johnson, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Demet Akalın Levent Dörter Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Zabıta ekipleri pazar yerine maskesiz girişlere izin vermedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 22:22:53. #1.14#
title