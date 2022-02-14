Zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı bölge sınırları içerisindeki okul kantinlerini denetledi.

Genel temizlik ve sağlıklı gıda maddesi satışı konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki okul kantinlerini denetledi.

Okul kantinlerinde bulunan gıda maddelerini inceleyen zabıta ekipleri, sağlığa uygunluk, işyeri açma çalışma ruhsatı, gıda maddesi ürünlerinin hazırlanması, çalışma ortamı, çöp kovaları, yangına karşı alınan tedbirler, haşere ve kemirgenler için alınan önlemler gibi birçok konuda denetim gerçekleştirdi.

Okul kantinlerinde hazırlanarak satılan tost, sandviç gibi bozulabilecek gıda maddelerinin insan sağlığı açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çeken Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Kantin işletmecilerinin, kantinde satılan ürünlerin hazırlık aşamasında malzemelere, kullanım şekline ve depolanmasına kadar her aşamada hijyen kurallarına uyması gerekir. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulanmaktadır" dedi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul kantinlerine yönelik denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Bültenler - Güncel