Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor
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Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki korona virüs denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini sürdürüyor
20.08.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:00

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki korona virüs denetimlerini sürdürüyor.

Korona virüs salgınıyla mücadelede kontrollü yeni sosyal hayat kapsamında alınan tedbirlerin ilçede uygulanması noktasında Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. İlçedeki esnafları ziyaret eden ekiler, İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan genelgelerde belirlenen kuralları esnaflara tekrar hatırlatarak denetimlerde bulunuyor. Yetkililer, bu kapsamda denetimlerin belirlenen program dahilinde devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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