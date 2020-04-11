Zabıta ekipleri kapı kapı ekmek dağıttı Zabıta ekipleri kapı kapı ekmek dağıttıİSTANBUL, (DHA) - Türkiye'de İç İşleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge sonucunda 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşların temel ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanmaya başlandı.

Zabıta ekipleri kapı kapı ekmek dağıttı

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye'de İç İşleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge sonucunda 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi üzerine vatandaşların temel ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanmaya başlandı. Sultangazi Belediyesi'ni arayarak erzak, ekmek gibi taleplerde bulunan ilçe sakinlerine zabıta ekipleri hizmet verdi.

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde Sultangazi ilçe sakinleri kurallara uyarak evlerinden çıkmadı. Yasağın uygulandığı sürede ilçede bulunan ekmek fırınlarının, su dağıtım şirketlerinin, eczanelerin ve hastanelerin hizmet vermeyi sürdürmesi sebebiyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri zor durumda bulunan vatandaşların ekmek ve erzak gibi ihtiyaçlarını karşılanmak için evlere tek tek uğrayarak dağıtım gerçekleştirdi. Sultangazi Belediyesi çağrı merkezi ve sosyal medya üzerinden gelen talepleri karşılamaya devam ediyor.

Kaynak: DHA