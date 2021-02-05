Tuzla'da gramaj ve fiyat denetimi
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Tuzla'da gramaj ve fiyat denetimi

05.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:34
Tuzla'da gramaj ve fiyat denetimi

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri, gramaj ve fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayımlanan ve gramaj hilesinin önüne geçen yönetmelik maddesi üzerine denetimler sıklaştırıldı.

Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından marketler, fırınlar ve kasaplarda yapılan denetimler ile hem gramajlar ölçüldü hem de fiyatlar denetlendi.

Denetimlere katılan Zabıta Oğuzhan Dönmez, denetimleri rutin aralıklarla yaptıklarını belirterek, "Marketlerde, fiyat etiketi, tarihi geçmiş ürünler var mı diye kontroller yapıyoruz. Şikayet üzerine gidilip kontroller yapılıyor. Olumsuz bir durum görüldüğü takdirde Zabıta Yönetmeliği ve Kabahatler Kanunu'na göre ceza işlem yapılıyor. Ürünlerin fiyat aralığına bakıyoruz. Ne kadara gelmiş, vatandaşa ne yansıtılıyor? Onun arasındaki fahiş fiyat kontrolünü de yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuzla'da gramaj ve fiyat denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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