Zabıta Ekipleri Gölette Mahsur Kalan Tilkiyi Kurtardı

Denizli'nin Çal ilçesinde gölette mahsur kalan tilki, zabıta ekiplerince kurtarıldı.



Yeşilyurt Mahallesindeki gölette, suya düşmüş ve çıkmaya çalışan bir tilki olduğunu görenler, durumu belediyeye haber verdi.



Olay yerine gelen zabıta ekipleri, gölette mahsur kalan tilkiyi sudan çıkararak doğaya saldı.



Zabıta memuru Osman Tok, ihbar gelir gelmez hızlı bir şekilde gölete gittiklerini belirterek, "Tilki donmak üzereyken dışarı çıkardık. Zamanında gitmesek ya da vatandaş tilkiyi gölette görmese ölürdü." dedi.