Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

YOZGAT (AA) - Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Denetimler esnasında halkın sağlığını bozacak tarihi geçmiş ürünlere el konulduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Ekipler, ilçe merkezindeki market, kantin, gibi iş yerlerinde fiyat etiketi ve tarihi geçmiş ürünleri denetledi. Fiyat artırarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerimiz sürecek." dedi.

Yılmaz, yüksek oranda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili işletmelere cezai işlem uygulanacağını da belirtti.