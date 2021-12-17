Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı
AA / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

YOZGAT (AA) - Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, zabıta ekipleri ve Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileriyle gıda ve fiyat etiketi denetimi yaptı.

Denetimler esnasında halkın sağlığını bozacak tarihi geçmiş ürünlere el konulduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, "Ekipler, ilçe merkezindeki market, kantin, gibi iş yerlerinde fiyat etiketi ve tarihi geçmiş ürünleri denetledi. Fiyat artırarak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerimiz sürecek." dedi.

Yılmaz, yüksek oranda fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünlerle ilgili işletmelere cezai işlem uygulanacağını da belirtti.

Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

Yerköy'de zabıta ekipleri gıda denetimi yaptı

AA / Ferhat Kayhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title