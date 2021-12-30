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Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor

Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için başlattığı denetimlere ara vermeden devam ediyor.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığını tespit etmek için başlattığı denetimlere ara vermeden devam ediyor.

Bir süre önce artan döviz kurunu bahane ederek birçok temel gıda maddesine yapılan zamların dövizdeki düşüşe rağmen yeniden düşürülüp, düşürülmediğini kontrol etmek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, market market dolaşarak fiyat araştırması yapıyor.

Denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, ekiplerin marketlerde raf ve kasa fiyatı uygunluğunu denetlediğini söyleyerek, vatandaşa yüksek fiyattan ürün satan esnafların uyarıldığını belirtti. Yetkililer ayrıca denetimlerin sık aralıklarla devam edeceğini de söyledi. - ADIYAMAN

Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor

Zabıta ekipleri fiyat denetimlerine devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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