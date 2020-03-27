Zabıta ekipleri fırınları denetledi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fırınlarda denetimlerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fırınlarda denetimlerde bulundu.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınları denetledi. Fırın sahipleri ve çalışanlarına Korona virüs salgınına karşı alınması gereken tedbirler ve uymaları gereken hijyen kurallarını anlatan ekipler, denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA