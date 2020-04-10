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Zabıta ekipleri fırın ve marketleri denetledi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Zabıta ekipleri, fırın ve marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

10.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:31
Zabıta ekipleri fırın ve marketleri denetledi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Zabıta ekipleri, fırın ve marketlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde faaliyet gösteren, fırın, market ve gıda satışı yapan esnaflarımız denetlenmiş, Belediye Zabıta Ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü gıda ekibi ile birlikte gramaj, hijyen ve Korana virüs Covid-19 tedbirleri ile ilgili dikkatli olmaları konusunda gerekli bilgiler verilmiştir. Esnaflarımıza bu zorlu süreçte göstermiş oldukları titizlikten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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