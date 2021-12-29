Zabıta ekipleri fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de zabıta ekipleri, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini inceleyerek fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde gerçekleştirdikleri denetimlerde, temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere ürünlerin reyon ile kasadaki satış fiyatlarını inceledi. Zabıta ekipleri denetimlerde ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini ve gramajlarını kontrol etti. Rutin olarak her gün kentin farklı bölgelerinde sürecek olan denetimlerde fahiş fiyat uygulaması yapan işletmelere ceza uygulayacak.

Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri planlı veya şikayete konu denetimlerde de bulunacak. - NEVŞEHİR