Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
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Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelindekini denetim çalışmalarını sürdürüyorlar.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda sosyal mesafe,maske ve hijyen denetimleri gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin olarak gıda işletmeleri ve üretim tesislerinde hijyen denetimi,İlçe içerisinde kaldırım işgali denetimi,ilçe genelinde devam eden yol çalışmalarının güvenli gerçekleşebilmesi için yol kontrol ve trafik denetimi ile vatandaşlarınyoğun olarak bulunduğu semt pazarlarındaki sosyal mesafe ve maske denetimlerini sürdürüyorlar.

Ekipler ayrıca Samandağ'a bağlı Meydan Mahallesi'nde farklı kuş türlerinin yaşadığı ve kuş gözlemcilerinin uğrak noktası haline gelen Milleyha sulak alanına atık bırakılmaması ve kuşların yaşam alanının korunması için bölgede denetim çalışmalarını rutin olarak sürdürüyorlar.

Kaynak: Bültenler

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