Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde market, bakkal, fırın, pastane, kasap, manav ve gıda imalatı yapan işletmelerde denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların gıda ürünlerine belirlenen standartlarda ve sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için denetim ve bilgilendirme çalışmalarını tam kapanma döneminde de sürdürüyor.

Denetimlerde usulsüz fiyat artışlarının önüne geçmek için ürünlerin fiyat kontrollerini yapan ekipler, gıda ürünlerinin hijyen denetimlerini de titizlikle gerçekleştiriyor.

Zabıta ekipleri denetimlerde tam kapanma sürecinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla işyerlerinde maske ve mesafe kuralları konusunda bilgilendirme yapıyor.

Tam kapanma döneminde zincir marketlerde satışı yasaklanan tekstil, kırtasiye, züccaciye, elektronik eşya gibi ürünler konusunda da sıkı bir denetim yapan zabıta ekipleri hem işyeri yöneticilerine hem de vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunuyor. - NEVŞEHİR

Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor
Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Engin Özkoç Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Cem Yılmaz Seren Serengil
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 11:01:43. #1.14#

title