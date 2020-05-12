Zabıta ekipleri, alışveriş merkezlerini denetledi Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerini (AVM) denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerini (AVM) denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, AVM çalışanlarını bilgilendirdi, mağazaları gezerek koronavirüs önlemlerini inceledi.

Denetimlerde, müşteriler ile çalışanların maske takacağı, girişlerde ateş ölçümü yapılacağı, sosyal mesafelere uyulması gerektiği, AVM ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacağı, sık kullanılan yerlerin dezenfeksiyonu, mağazalarda denenen ürünlere ultraviyole ışınları uygulanması gibi bir dizi konu hakkında bilgi verildi.

Kaynak: AA