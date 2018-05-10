Zabıta, Dilenciye 'Vurun' Dedi, Kalabalık Linç Etmeye Kalktı
Karaman'da dilenciyi yakalayan 2 zabıta yanında bulunan vatandaşlarla birlikte linç etti. Zabıtalar "Çağıyorsunuz ama kimse yardıma gelmiyor, gelin vurun bu adama" demesi pes dedirtti.
Karaman'da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden iki zabıta memuru, bir vatandaşın da yardımı ile dilenci olduğu öne sürülen kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Zabıta memurlarından biri, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine kalabalık, yakalanan kişiye saldırdı, linç girişimini diğer zabıta memuru önledi.
DİNİ KİTAP SATAN BİR KİŞİYİ ZABITAYA İHBAR ETTİLER
Olay, dün Tahsin Ünal Mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu. Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı.
2 ZABITA DİLENCİYİ YAKALAYIP DÖVMEYE ÇALIŞTI
İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.
ZABITA 'GELİN VURUN' DEDİ
Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, "Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Kendilerine yardımcı olan kişi, yerde yatan dilenciye yumruk atmaya kalkınca diğer zabıta memuru onu önlemeye çalıştı. Bu sırada çevredekilere vurmalarını söyleyen zabıta, diğer arkadaşının kolundan çekerek, "Bırak gel biz gidelim. Bunu vatandaşa bırakalım" dedi. Arkadaşı ise kendilerine yardımcı olan kişinin, dilenciye saldırmasını önlemek için çabasını sürdürdü.
"ŞİKAYET EDİYORSUNUZ, AMA KİMSE YANIMIZA GELMİYOR"
Diğer zabıta memuru yine çevreye seslenerek, "Madem öyle şikayet ediyorsunuz. Bir kişi gelmiyor yanımıza" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı. Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı. Bu sırada konuşmasını sürdüren diğer zabıta memuru "50 kişi arıyor. Adam burada artistlik yapıyor" dedi.
DİLENCİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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Yazıklar olsun ırkcılarCevap Yaz Yayından Kaldır
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birtek düzmediginiz kaldı hırbolar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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NASIL Bİ ÜLKEDE YAŞIYORUZ VERİN CEZASINI YATSIN CEZAEVİNDE DÖVMEK NEDİR GÜCÜ YETEN YETENE OLMUŞ İNSANLIKTAN ÇIKTILAR ARTIKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu Memleket ne hale geldi beee.... Devletin kolluk gücü sayılan zabıta vatandaşı lince davet ediyor... İnanılır gibi değil... 18000 kadın hapse atıldı 1000 tane bebek anneleriyle birlikte cezaevinde toplumdan çıt çıkmıyor... Bu toplum herşeyden önce vicdanını yitirmiş yazıklar olsun...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır12345: KOLLUK GÜCÜ MÜ :)Yayından Kaldır