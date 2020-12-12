Zabıta denetimlerini sürdürüyor
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Zabıta denetimlerini sürdürüyor

12.12.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:12
Zabıta denetimlerini sürdürüyor

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yaş meyve ve sebze reyonları kontrol edildi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yaş meyve ve sebze reyonları kontrol edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan denetimde; yaş meyve ve sebze reyonları kontrol edilerek, temizlik, kılık kıyafet ve gerekli hijyen tedbirleri ile bulunması gereken belgeler gibi konularda denetim yapıldı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurallara uymayan ve belgesi yetersiz olan esnaflarımıza gerekli uyarılar yaptığı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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