Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından pazarlar ile gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından pazarlar ile gıda maddesi satılan iş yerlerinde denetimleri sıklaştırdı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta balık satışı yapan seyyar satıcıların ürünleri kontrol edilerek, satışı engellendi. Kaldırım işgalinde bulunan esnaflar üzerinde denetim yapan zabıta ekipleri, suyu boşa harcayarak çevreyi kirleten ve israf eden kişilere yönelik çalışmalar yaptı. Sabah pazarını denetleyen zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtırken, sosyal mesafe kurularına uyulması için satıcıları ile vatandaşları uyardı. - KİLİS

Kaynak: İHA