Zabıta Denetimleri Devam Ediyor

KIRIKKALE (Bültenler) - FİYATLAR ARTIŞI GÖZETİM ALTINDA

Kırıkkale Belediyesi şehir genelinde yürüttüğü denetimlere ara vermeden devam ediyor, Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerin devam ettiğini dile getirdi.Denetimlerin devam edeceğinin bildirildiği açıklamada "Bu gün ilimizde faaliyet gösteren, Manav, Kasap, Pastane, Spotculara yönelik genel denetimlerimize devam ettik. Bunun yanı sıra duygu sömürücüsü dilenciler de toplanarak haklarında işlem yapıldı. Ayrıca Vatandaşlara engel oluşturacak işgal edilmiş alanlar kontrol edilip, tanınan sınırın dışına taşanlar uyarılarak toplatıldı. Yine Şehrimizde ki market ve zincir marketlerde fahiş fiyat artışlarına karşı kontrollerimizi gerçekleştirdik. Ürün son kullanma tarihi, hijyen gibi unsurlarda denetimlerde gözden geçirildi" denildi.

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