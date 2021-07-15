Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
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Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması Bir tatlıcı imalathanesinde mide bulandırıcı görüntüler kaydedildi Temizlikten sınıfta kalan imalathane çalışanından ilginç savunma: "Bayramdan sonra temizleyecektik" Eskişehir'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı...

Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması

Bir tatlıcı imalathanesinde mide bulandırıcı görüntüler kaydedildi

Temizlikten sınıfta kalan imalathane çalışanından ilginç savunma:

"Bayramdan sonra temizleyecektik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde bazı imalathanelerde ortaya çıkan çirkin görüntüler görevlileri bile şaşırttı.

Fırın, pastane ve tatlıcılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin çalışma ruhsatı, temizlik ve fiyat etiketi kontrolleri yapıldı. Kontrollerde sorun görülmeyen işletmelere teşekkür ederek ayrılan zabıta ekipleri, olması gereken kriterleri sağlamayan işletmeler hakkında ise Belediye Encümeni'ne sunulmak üzere tutanak düzenledi. Bazı işletmeler ise sadece fiyat etiketi kullanmadığı için işleme tabii tutuldu.

Bayramdan sonra temizleyecektik

Eskişehir'de merkezi bir konumda olan ve uzun yıllardır hizmet veren bir tatlıcının imalathanesinde yapılan denetimlerde mide bulandırıcı görüntüler kaydedildi. Hamur hazırlanan cihazların kirli bırakıldığı görülen imalathanede birbirinden pis iş kıyafetleri dolaba doldurulmuş vaziyette bulundu. İmalathanede oturulması mümkün olmayacak derecede kirli olan tabure dikkatlerden kaçmazken, ofis kısmındaki masanın üzerinde bulunan sigara izmaritleri pes dedirtti. Zabıta ekiplerinin gördükleri pis manzara karşısında hazırladıkları tutanağa işletme çalışanının itirazı ise "Bayramdan sonra temizleyecektik" şeklinde oldu.

Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması
Zabıta denetiminde çalışanların ilginç savunması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner

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