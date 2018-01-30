Zabıta Darp Edildi

Çorlu ilçesinde, zabıta ile çekçek araba ile çöp toplayan vatandaş arasında kavga çıktı.

İlçe genelinde çekçek araba ile hurda ve çöp toplayan vatandaşlar ile mücadele eden Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hatip Mahallesin de bir hurda toplayan ile karşılaştı.

Bir süre zabıtadan kaçan çekçekçi, diğer zabıta ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle yakalandı.

Çöp topladığı çekçek arabasını zabıta ekiplerine teslim etmek istemeyen D.B. isimli vatandaş, Zabıta memuruna saldırdı.

İlk önce bir zabıta memurunu yumruklayan D.B, daha sonra eline aldığı demir levha ile saldırdı.

Saldırıya uğrayan Zabıta memuru D.B. hakkında polise şikayetçi oldu.

Bu arada olay oradaki bir vatandaş tarafından görüntülendi.