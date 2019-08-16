Zabıta'dan yaka kameralı denetim sistemi

16.08.2019 16:39

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Zabıta Müdürlüğü ekiplerinde yaka kameralı denetim sistemine başlandı. Zabıta memurları denetimlerini bundan sonra yaka kameraları ile birlikte yapacak. Hem ses, hem de görüntü yapan kameralarla yapılacak denetimler yüksek çözünürlükle kayıt altına alınacak, böylece zabıta memurları ile vatandaşlar, pazarcılar, esnaf arasında yaşandığı iddia edilen sorunlar ve şikayetlerin de önüne geçilmiş olacak.

Zabıtalar, başkan ve esnafın diyaloglarını da kayıt altına aldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, Kurban Bayramı öncesinde personeliyle bayramlaşma programında açıklamış olduğu yeni sistemlerin kullanılmasına başlandı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü personeli, esnaf ve pazar denetimleri öncesinde yaka kameralarını takarak alana indi. İlk uygulamalardan birisi de Yedişehitler Cuma pazarında esnaf denetimleri esnasında kullanıldı. Bu esnada açık olan kameralar an ve an pazar esnafıyla arada geçen diyalogları kayıt altına aldı.

Kravkaz: "Bu uygulama sayesinde sorunların, haksız ithamların ortadan kalkacağına inanıyoruz"

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürü Reşat Kravkaz, uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Başkanımızın talimatları ile Zabıta Yaka Kamerası uygulamasına başladık. Bu uygulamayla esnafımızla, vatandaşımızla, zabıtamız arasındaki sorunların en aza indirileceğini düşündük. Bu uygulama sayesinde sorunların, haksız ithamların ortadan kalkacağına inanıyoruz. Bu uygulama ile hem ses, hem görüntü kaydı yapılmaktadır. Vatandaşımız ile esnaf, esnaf ile zabıtamız arasındaki sorunların en aza indirileceğini ve çözüme kavuşacağını düşünüyoruz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA