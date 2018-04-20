Zabıta'dan Sürücülere Kural Uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleme çalışmaları yapılarak Malatyalıların hizmetine sunulan Turgut Özal Tabiat Parkı giriş-çıkış ve otopark alanlarıyla ilgili kurallara uymayan sürücülere Zabıta Dairesi Başkanlığından uyarı geldi.

Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve otopark alanlarının düzenli kullanılması adına daha önceden bir dizi önlemler alındığını belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı, özellikle sürücülerin kurallara uyması noktasında gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Yapılan yazılı açıklamada, havaların ısınması ile birlikte Malatyalıların yoğun olarak ziyaret ettiği alanların başında gelen Turgut Özal Tabiat Parkında bazı sürücülerin giriş-çıkış yol kurallarına uymayarak can ve mal güvenliklerini tehlikeye attıkları ekipler tarafından tespit edildiği kaydedildi. Vatandaşların Turgut Özal Tabiat Parkına Büyükşehir Belediyesi tarafından önceden belirlenen Çevre Yolu Mişmişpark Fuar alanı yoluna dönüş yapıp, buradan göl yolunu takip edip Malatyaspor Dinlenme Tesislerini de geçerek Tabiat Parkına kuzey yönünden giriş yapabilecekleri belirtildi. Çıkışların ise yine Bölge Trafik istikametinden çevre yoluna doğru olacağı ifade edildi.

Turgut Özal Tabiat Parkına gelen vatandaşların kapanlardan dolayı araçlarının zarar görmemesi için kurallara uymaları istendi.

Ayrıca Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde mevcut otoparkların gelişigüzel kullanılarak park alanında trafik karmaşasına neden olan araç sahipleri ile ilgili olarak da Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi. - MALATYA