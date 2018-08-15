Zabıta'dan Seyyara Geçit Yok

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaşanmaktan mutluluk duyulan en önemli şehirlerden biri olan Bursa'da, huzur ve esenlik için Zabıta teşkilatlarının denetimlerini kesintisiz sürdürdüğünü söyledi. Başkan Aktaş, özellikle Kurban Bayramı öncesinde seyyar satıcıların vatandaşları rahatsız etmelerine ve kayıtlı esnafı da zarara uğratmalarına kesinlikle fırsat verilmeyeceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin her alanda daha yaşanılabilir bir şehir olması hedefiyle Zabıta teşkilatlarının şehrin her köşesinde denetimlerini sıklaştırdığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin Zabıta teşkilatlarının orta kararıyla, denetimlerin arttığını ve gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa, örnek bir huzur kenti… Tarihin her döneminde huzurlu bir şehir olarak anılan Bursa'nın aynı değerini koruması için bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bursa'da özellikle Kurban Bayramı öncesinde seyyar satıcılara ve vatandaşların esenliğine engel olan olaylara asla geçit verilmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Zabıta Teşkilatı Bursa Koordinasyon toplantısında bir araya gelen Zabıta daire başkanları, şube müdür ve amirlerinin de tüm ekipleriyle konuya hassasiyetle yaklaşacaklarını kaydetti.

Zabıta'nın belediyelerin güler yüzü olduğuna işaret eden Başkan Aktaş, "Her zaman olduğu gibi burada da yapıcı bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Halka en yakın destek oluşumuz bilinciyle, vatandaşlarımıza, özellikle Kurban Bayramı öncesinde de rahatça hareket edebilecekleri bir şehir oluşturalım istiyoruz" dedi. Başkan Aktaş, vatandaşları da seyyar satıcılara karşı dikkatli olmaya çağırdı.