Zabıta'dan polislere tatlı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Zabıta'dan polislere tatlı - Haberler
Konyaaltı, Zabıta, Polis, Güncel

Zabıta'dan polislere tatlı

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünde ilçede sahada görev yapan polislere tatlı ikramında bulundu.

10.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:03
Zabıta'dan polislere tatlı

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıl dönümünde ilçede sahada görev yapan polislere tatlı ikramında bulundu.

Konyaaltı Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünde emniyet çalışanlarını unutmadı. Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri, Fatih Polis Merkezi, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Atlı Polis Çiftliği, Foto Film Şube Müdürlüğü, Konyaaltı Sahili Polis Noktası ve sahada görev yapan polis ekiplerine tatlı ikramında bulundu. Ekipler, görev başındaki polislerin, 10 Nisan Polis Haftasını kutladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, emniyet güçlerinin ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden canla başla görev yaptığını söyledi. Başkan Esen, "Vatanımızın her köşesinde ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanmasını sağladığınız için sizlere minnettarız. Çünkü sizler, halkımızın her türlü güvenliğini sağladığınız gibi Atatürk İlkeleri'nin ve Cumhuriyetimizin koruyucularısınız. Türk halkının değerlerini 175 yıldır koruyor, huzur ve güvenliğini sağlıyorsunuz. Bu değerleri korumak uğruna verdiğimiz tüm şehitlerimizin aziz hatıralarına her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Esen, ülke olarak korona virüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek, "Bugünlerde yine canla başla görevinizi yerine getiriyorsunuz. Bizler de Konyaaltı Belediyesi olarak sizlerin sağlığı için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu noktada sizlere bir kez daha minnettar olduğumuzu belirtmek istiyor, tüm polislerimizin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatı'mızın 175'inci Kuruluş Yıldönümünü kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Haberler
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Afrin'deki Darmık Dağı'nda yok edilen terörist başı Apo portresinin yerine Türk bayrağı çizildi
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Süleyman Soylu Mustafa Destici İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Levent Yamanel Kıvanç Tatlıtuğ Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rüştü Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Zabıta'dan polislere tatlı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 19:07:57. #1.14#
title