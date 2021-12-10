ZABITA'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü devriye ekipleri tarafından fark edilen C. A (81) isimli vatandaş, yanına gelen ekiplere kaybolduğunu söyledi. Ardından Zabıta Müdürlüğüne götürülen C. A'ya burada çay ikram edildi. Üzerinde kimlik ve adrese yönelik bir şey bulunmayan vatandaş ile sohbet ederek kısa bir araştırma yapan ekipler, yaşlı adamın adresine kısa sürede ulaştı. Yapılan araştırma sonunda yaşlı adam evine Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakıldı.

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