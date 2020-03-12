Zabıta corona fırsatçılarına göz açtırmıyor Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsünün Türkiye'ye de sıçramasının ardından özellikle dezenfektan ürünleri ve kolonyaya olan talep artarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle bu tür ürünleri satan iş ye

Tüm dünyada dalga dalga yayılan ve 4 binden fazla kişinin ölümüne yol açan corona virüsünün Türkiye'ye de sıçramasının ardından özellikle dezenfektan ürünleri ve kolonyaya olan talep artarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle bu tür ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan corona virüsüne karşı toplu ulaşım araçları, selatin camileri, sosyal tesisler ve farklı kamu kurumlarında ilaçlama çalışmaları yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, durumun fırsatçılığa çevrilmemesi için esnaf denetimlerini başlattı. Özellikle virüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından dezenfektan, temizlik ürünleri ve kolonyaya olan talebin artmasıyla bazı işyerlerinin vatandaşlara fahiş fiyat uyguladığı iddiaları üzerine Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde bu tür ürünleri satan işyerlerine denetim yaptı. Bursa genelinde bu tür ürünlerin toptan ve perakende satışını yapan tüm esnafın denetleneceği belirtilirken, Atatürk Caddesi üzerindeki esnafın ürün alış ve satış faturaları incelendi.

Ticaret Müdürlüğü ekipleri, ürün faturalarında karşılaştırma yaparken, esnaf fahiş fiyat uygulamalarının cezaları hakkında esnafı bilgilendirdi. Denetimlerin Bursa'yı kapsayacak şekilde süreceği belirtilirken, fahiş fiyat uygulaması saptanması halinde durumun tutanakla Bakanlığa bildirileceği ve cezai işlemin de Bakanlık tarafından uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Bültenler