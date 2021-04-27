Zabıtalar, çöpte buldukları bayrağı öpüp, muhafaza altına aldı
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde devriye görevi yapan zabıta ekibi, çöpte buldukları Türk bayrağını öpüp, muhafaza altına aldı.
MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde devriye görevi yapan zabıta ekibi, çöpte buldukları Türk bayrağını öpüp, muhafaza altına aldı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekibi, ilçeye bağlı Barış Mahallesi'nde devriye görevi yaparken, çöp konteynerindeki bayrağı fark etti. Ekipler, konteynerdeki bayrağı aldı. İki zabıta, bayrağı katlayıp, öperek muhafaza altına alıp, belediyeye götürdü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN