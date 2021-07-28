Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
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Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi

Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şehrin en kalabalık Çarşamba pazarında denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şehrin en kalabalık Çarşamba pazarında denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir'de yaklaşık 700 pazarcının satış yaptığı şehrin en büyük semt pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda bugün denetim yapıldı. Farklı illerden de pazarcıların geldiği Çarşamba Pazarı'nda Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, pazarcı esnafına tahsis edilen yerlerde satış yapan kişiler kontrol edildi. Pazar tezgahında tahsis edilen kişinin kendisi veya SGK kayıtlı çalışanı olup olmadığı denetlenirken, karşılaşılan aykırı durumlarda ceza tutanağı düzenlendi. Tezgah açma hakkı verilen kişilerin kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına kiralamasının yasak olduğu semt pazarlarında denetimlerle haksız kazancın önüne geçilmesi hedefleniyor. - ESKİŞEHİR

Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu sefer pazarcıların tahsis alanlarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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