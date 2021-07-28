Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
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Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi

İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner - Haberler | Yerel

Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi Çarşamba Pazarı'nda tezgahların başkasına kiralaması denetimle engellenmeye çalışılıyor Tezgahlarda tahsis edilen kişinin kendisi veya SGK kayıtlı çalışanı olup olmadığı denetlendi, karşılaşılan aykırı durumlarda ceza tutanağı...

Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi

Çarşamba Pazarı'nda tezgahların başkasına kiralaması denetimle engellenmeye çalışılıyor

Tezgahlarda tahsis edilen kişinin kendisi veya SGK kayıtlı çalışanı olup olmadığı denetlendi, karşılaşılan aykırı durumlarda ceza tutanağı düzenlendi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şehrin en kalabalık Çarşamba pazarında denetim gerçekleştirdi.

Eskişehir'de yaklaşık 700 pazarcının satış yaptığı şehrin en büyük semt pazarı olan Çarşamba Pazarı'nda bugün denetim yapıldı. Farklı illerden de pazarcıların geldiği Çarşamba Pazarı'nda Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde, pazarcı esnafına tahsis edilen yerlerde satış yapan kişiler kontrol edildi. Pazar tezgahında tahsis edilen kişinin kendisi veya SGK kayıtlı çalışanı olup olmadığı denetlenirken, karşılaşılan aykırı durumlarda ceza tutanağı düzenlendi. Tezgah açma hakkı verilen kişilerin kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına kiralamasının yasak olduğu semt pazarlarında denetimlerle haksız kazancın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi
Zabıta bu kez pazarcıların tahsis alanlarını denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Furkan Çetiner

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