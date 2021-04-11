Zabıta, banka önünde düşürülen parayı sahibine teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zabıta, banka önünde düşürülen parayı sahibine teslim etti

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Güncel
Zabıta, banka önünde düşürülen parayı sahibine teslim etti

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde zabıta ekipleri denetim sırasında yerde buldukları 14 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde zabıta ekipleri denetim sırasında yerde buldukları 14 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

Buldan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dün, ilçe merkezinde rutin denetimlerini gerçekleştirdikleri sırada banka önünde yerde zarf içerisinde 14 bin lira buldu.  Ekipler,  bankaya girip paranın emekli öğretmen Mehmet Özdemir'e ait olduğunu öğrendi. Özdemir'in evine giden  ekipler, parayı emekli öğretmene teslim etti. Düşürdüğü parasına kavuşan Özdemir, "Bu para benim için çok önemliydi. Kaybolsaydı çok mağdur olacaktım. Dürüst davranışlarından dolayı zabıtalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Türker Ertürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Ataizi Demet Akalın Perihan Savaş Armağan Çağlayan
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Zabıta, banka önünde düşürülen parayı sahibine teslim etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 11:48:45. #1.15#
title