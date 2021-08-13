Zabıta aracına bıçakla saldıran seyyar satıcı tutuklandı
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Zabıta aracına bıçakla saldıran seyyar satıcı tutuklandı

Zabıta aracına bıçakla saldıran seyyar satıcı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da cadde üzerinde durmaması yönünde kendisini uyaran zabıta ekibine tepki göstererek araçlarının lastiğini bıçakla patlatan seyyar satıcı tutuklandı.

Şanlıurfa'da cadde üzerinde durmaması yönünde kendisini uyaran zabıta ekibine tepki göstererek araçlarının lastiğini bıçakla patlatan seyyar satıcı tutuklandı.

Önceki gün meydana gelen olayda Çiftehan civarında seyyar satıcı olduğu yönünde ihbar üzerine bölgeye giden zabıta ekipleri burada bulunan seyyar satıcıları beklememeleri yönünde uyardı. Uyarıya tepki gösteren seyyar satıcı İ.Ş. bıçakla zabıta aracına saldırarak lastiği patlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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