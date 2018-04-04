Zabıta 400 Kilo Bozulmuş Ete El Koydu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde denetim ve kontrollerini arttırarak sürdüren zabıta ekipleri, yaptığı denetimler sonucunda bir iş yerinde 400 kilogram bozulmuş ete el koydu.

Vatandaşın sağlıklı et tüketmesi için çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, rutin olarak yapmış olduğu denetimler sırasında bir iş yerinin hava deposunda bozulmuş halde 400 kilogram et tespit etti. Ekipler iş yerindeki bozulmuş etlere el koyarken, iş yeri kapatıldı. İş yeri sahibine ise idari ceza işlemi uygulandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için zabıta ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz yaptıkları rutin denetimler sırasında bir iş yerinde 400 kilogram bozulmuş ete el koyarak imha etmiştir. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşımızın sağlığını tehdit eden hiçbir olayı affetmeyeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP