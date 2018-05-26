Zabıt Katiplerinin Kadrosu 3. ve 4. Dereceye Düşebilecek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimizin kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bakanlığımızda görevli zabıt ve icra katiplerimizin kadrolarının 3. ve 4. dereceye düşebileceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe girdi. Teşkilatımıza, katiplerimize ve ailelerine hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com