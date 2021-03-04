Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki

04.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:54
Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki

SİVAS Anadolu Büro Çalışanları Sendikası, katıldığı bir televizyon programında zabıt katipleri için kullandığı ifadeler nedeniyle hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki gösterdi.

SİVAS Anadolu Büro Çalışanları Sendikası, katıldığı bir televizyon programında zabıt katipleri için kullandığı ifadeler nedeniyle hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki gösterdi.

Anadolu Büro Çalışanları Sendikası Sivas İl Temsilcisi Mehmet Yıldız ve zabıt katiplerinden oluşan grup adliye binası önünde açıklama yaptı. Sendika üyeleri hukukta yeni reform düzenini tartışmak üzere katıldığı bir  televizyon programına zabit katipleri için kullandığı küçümseyici ifadeler nedeni ile hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki gösterdi.Anadolu Büro Çalışanları Sendikası Sivas İl Temsilcisi Mehmet Yıldız "Bir vakıf üniversitesinin hukuk fakültesinde öğretim üyesi olması nedeniyle eğitimci, avukatlık mesleğini icra ederek de hukukçu bir kimliğe sahip olan Ramazan Arıtürk'ün televizyon programında zabıt katiplerine yönelik olarak 'Lise mezunları, sadece hakimin getir götürüne bakarlar' şeklindeki sözleri Arıtürk'ün zabıt katipliği hakkında en ufak bir bilgisi olmadığını ortaya koymuştur. Bir zabıt katibinin lise mezunu olması, yaptığı işte başarısız olacağı veya vasıfsız olduğu anlamını taşımaz. Ramazan Arıtürk'ten adliyelerin bel kemiği olan bütün zabıt katipleri adına özür bekliyoruz. Yine bu hususta zabıt katiplerinin her önüne gelenin açıklamalarla ağızlarda sakız edilmesi ve zabıt katiplerinin sahipsiz olmadığının gösterilmesi açısından Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün de zabıt katiplerine sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Pervin Buldan Muharrem İnce Berat Albayrak
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Hakan Akkaya Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Yumlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:13:46. #1.16#
title