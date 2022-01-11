Zabiny Brno - Bourges Basket Eurocup Kadınlar Play-Off basket maçı yok mu, neden yok? Basketbol maçı ertelendi mi, neden ertelendi?

Eurocup Kadınlar Play-Off basketbol maçları ertelendi mi, neden ertelendi? Zabiny Brno - Bourges Basket maçı ne zaman oynanacak? Maç ne zamana ertelendi? Zabiny Brno - Bourges Basket niye ertelendi?

ZABİNY BRNO - BOURGES BASKET MAÇI ERTELENDİ Mİ, MAÇ NEDEN YOK?

Zabiny Brno - Bourges Basket Eurocup Kadınlar Play-Off basketbol maçı normalde 12 Ocak Çarşamba saat 20:00 'da oynanacaktı. Fakat maç koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

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