Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Çocuk ve Gençlik Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında Karaman ve Siirt'te "Z Kütüphaneler" hizmete açıldı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde, Z Kütüphane açıldı.

Ayrancı Ortaokulundaki kütüphanenin açılışında konuşan İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Karaman'da ikinci Z kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Çocuk ve Gençlik Sosyal Koruma ve Destek Programının amaçlarından bahseden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu proje ile geleceğin teminatı gençler ve çocuklarımızın sosyal, kültürel ve akademik yönden gelişimlerine katkıda bulunarak topluma faydalı bireyler yetiştirilebilmesi, bununla birlikte gençlerimizin araştırma ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesi,suç ortamlarından uzak tutulması amaçlanmaktadır. Açılışını yaptığımız Z kütüphanemizde binin üzerinde kitabın yanı sıra, internet hizmeti verebilen 7 bilgisayar, 1 adet çok fonksiyonlu yazıcı, akıllı tahta, satranç oynayabilecek alanlar mevcut. Ülkemizin bekası uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatıralarının yaşatılması amacıyla Z kütüphanelerine şehitlerimizin isimleri verilmektedir. bu itibarla bu açılışını yaptığımız kütüphaneye de 1993 yılında İstanbul'de şehit olan polis memuru İbrahim Okcü'nün ismi verilmiştir."

Açılışa, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Jandarma Alay Komutanı İlhan Şen, Ayrancı Kaymakamı Mustafa Türkcan, Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Siirt

Emniyet Genel Müdürlüğünce hazırlanan Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu'nda hizmet verecek kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

Açılışa, Vali Ali Fuat Atik, Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından kütüphaneyi gezen Vali Atik, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Valilik olarak da kütüphaneye destek vereceklerini belirten Atik, şunları kaydetti:

"Burada polis ve asker ağabeyleriniz var. Hepimiz bu sıralardan geçtik. Derslerimizi çalıştık, öğretmenlerimizin verdiği ödevi yaptık, söylediklerini yaptık. Derslerimizde başarılı olduk, ondan sonra sınavlara girdik. Kimimiz polis, asker oldu, kimimiz başka meslekleri seçti ama ileride yapacağınız işlerin başlangıcı okul sıralarıdır. Bu yaşlara bir daha geri dönüş yok. Onun için bu yaşları, bu zamanları çok iyi değerlendirmek lazım. Bizler de sizlerin ileride çok iyi yerlere gelmenizi arzu ediyoruz."

8. sınıf öğrencisi Fırat Oğuz, kütüphanede emeği geçenlere teşekkür etti.

Sınavlar için çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Oğuz, kütüphaneye ders çalışmaya geleceklerini belirtti.

Oğuz, "Eskiden kütüphanemiz vardı ama bu kadar avantajlı değildi. Bundan dolayı çok mutluyuz ve derslerimizde bundan sonra çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Öğrencilerden Dilan Sevgi, kütüphaneyi çok beğendiğini ifade ederek, "Böyle bir yere ihtiyacımız vardı. Bu sayede derslerimizde daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Ders çalışma imkanlarımız yokken çok güzel imkanlarımız oldu. Burayı çok sevdim, burayı yapanlara sonsuz minnettarım." diye konuştu.