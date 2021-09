"Z kuşağının dünyasını iyi biliyoruz''

Çocuklar ve gençlerle çok yakın bağ kuran Başkan Büyükakın, Z kuşağının dünyasını çok iyi bildiklerini, o nedenle çok iyi anlaştıklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, temaslarda bulunmak için gittiği yerlerde ve ziyaret ettiği her alanda çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çocuklarla ve gençlerle çok iyi anlaşan, onları dinleyen ve anlattıklarını dikkatle not alan, Başkan Büyükakın, hızlı şekilde çözüm üretmek için ekibine anında talimatlar veriyor. Z kuşağı adı verilen yeni neslin dünyasını çok iyi bildiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, ''Her fırsatta yeni neslin dünyalarına girmeye, onları anlamaya, hayallerini hayata geçirmeye gayret ediyoruz'' dedi.

HER ŞEY KOCAELİ GENÇLİĞİ İÇİN

Temasları sırasında bir araya geldiği çocuklara Büyükşehir'e bağlı olarak 12 ilçede hizmet veren Bilgievlerinin yeni kayırt almaya başlayacağını hatırlatan Başkan Büyükakın, "Bilgievlerimiz başta olmak üzere çocuklarımız ve gençlerimiz için yeni döneme dair hazırlıklarımızı tamamladık. Çocuklarımızın eğitim hayatına dair yapacağımız katkıyla onların geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Büyükakın, Kocaeli gençliğinin imkân ve kabiliyetlerinin artması için her türlü adımı attıklarını da sözlerine ekledi.

"MEDENİYETİMİZİ DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAK"

"Pandemi döneminde uzaktan eğitimlere hiç ara vermedik" diyerek her alanda çocuklara ve gençlere hizmet ettikleri vurgusunu yapan Başkan Büyükakın, "Geçen yıl 9.699 öğrencimiz Bilgievlerimize kayıt yaptırmıştı. Pandemiye rağmen her türlü hizmetimizi vermeye devam ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kıvılcım olarak görüyoruz. İşte ülkemizin ve kentimizin donanımlı bu nesilleri, medeniyetimizi daha iyi yerlere taşıyacak ve güçlü Türkiye'ye büyük katkı sunacaklar" açıklamasını yaptı.

"GÖREVİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN YANINDA VAR"

Bilgievlerinde bugüne kadar 69 bin öğrenciye hizmet verildiğini de belirten Başkan Büyükakın, "Eğitim programlarının yanı sıra gerek kamplarımızla gerek spor şölenlerimizle çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Pandemi döneminde özellikle bayramlarda evlerinden çıkamayan çocuklarımızın da yanında olduk. İşte bizim tamda böyle bir görevimiz var. Çocuklarımızın ve gençlerimizin her daim yanında olmak" diye konuştu.

"PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

"Bilgievleri olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize yıl boyunca eğitici ve öğretici eğitim ortamları hazırlıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, "Değerler eğitimi temelli çalışmalarımıza öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz dâhil edilerek bütüncül bir yaklaşım sunuyoruz. Okul dönemi başta olmak üzere öğrencilerimiz okul dışı ve yaz dönemleri ile ara tatillerde tüm gün Bilgievlerimizden faydalanabilmektedir. Hizmet alanlarımızın merkezinde kültür, gelenek ve medeniyetimizin gereğini oluşturan değerler bulunuyor. Çocuklarımızı çağımızın şartlarına karşı donanımlı hale getirmek için projeler üretmeye devam ediyoruz. Ders programımızda zihinsel gelişimleri kadar duygusal gelişimlerini de destekleyecek içerikler yer alıyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Bültenler