Z Kuşağı'nın konut algısı araştırıldı: Müstakil ev istiyorlar, komşuluk ve mahremiyet ön planda

İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinden akademisyenler Z kuşağının gelecekte yaşamlarını sürdürecekleri konutlar için olası beklentilerini araştırdı. 18-22 yaş arasında gençlerle yapılan anketin sonuçlarına göre Z kuşağı, bahçeli müstakil evde oturmak istiyor, komşuluğu ve mahremiyeti ön planda tutuyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nden Yüksek Mimar İbrahim Erol'un, Prof. Dr. Ayfer Aytuğ ve Yüksek Mimar F. Esra Tanrıkulu ile kaleme aldığı 'Türkiye'de Z Kuşağı'nın Konut Algısı Üzerinden Geleceğin Konutlarına İlişkin Önermeler' başlıklı bilimsel makalesi yayımlandı.

Aidiyet, mahremiyet, esneklik ve estetik kavramları üzerinden Z kuşağının konut algısının değerlendirildiği çalışmanın sonuçlarına yönelik bilgi veren Erol, "Konutlarda kişiselleştirilebilen ve ihtiyaçlara göre genişletilip-daraltılabilen alanların arttırılması, konut içi mahremiyet duygusunun göz önünde bulundurulması, akıllı ev sistemleri vb. yeniliklerin geliştirilmesi, Z kuşağının geleceğin konutlarından beklentileri arasında" dedi.

MUTFAK MAHREM ALANZ Kuşağının çevre ve komşuluk ilişkileri bakımından aidiyet duygusuna çoğunlukla önem verdiğini söyleyen Yüksek Mimar İbrahim Erol, "Mahremiyet konusunda hassas oldukları görülüyor. Mutfak, konut içi mahremiyet bağlamında, aile içi bireyler arası bir mahremiyet alanı oluşturmaktan ziyade daha çok gelen misafirlere karşı mahrem tutulmak istenen bir alan. Özellikle evdeki bireylerin yemek hazırlığı yaptığı ortamı başkaları olarak tanımlanan diğer insanlarla paylaşmak istememesi sebebiyle, mutfağın konuttaki diğer mekanlar ile birleştirilip genişletilmesi mümkün olsa da Z Kuşağı mutfağın mahrem alan olarak kalmasını tercih ediyor" diye konuştu.

"HAREKETLİ PANEL DUVARLAR TERCİH EDİLİYOR"Z kuşağının işlevsel verimliliği estetiğin üstünde tuttuğunu ifade eden Erol, "Z Kuşağı'nın hızlı ve pratik yaşam şeklinin, konut algıları üzerindeki yansıması olarak ifade edilebilecek olan bu durum, gençlerin işlevden taviz vermeden tasarlanacak estetik konutlarda yaşama isteğini ortaya koyuyor. Konutlarda çeşitli mekan organizasyonlarının planlanabilmesine imkan sağlayan hareketli panel duvarların tercih edilmesi bu durumu destekliyor. Herhangi biri için tasarlanan bir konutun hareketli duvarlar ile kişiselleştirilebiliyor olması, her şeyi kişiselleştirme eğiliminde olan Z Kuşağı'nın davranışsal alışkanlarına oldukça uyumlu" ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLİ TERCİH BAHÇELİ MÜSTAKİL EVKatılımcıların öncelikli tercihlerinin, bahçeli müstakil evler, villalar olduğunu söyleyen Erol, "Katılımcıların en çok vurguladığı diğer kavramların konfor, genişlik ve ferahlık olduğu görülüyor. Sonrasında ise sessiz, sakin ve huzurlu konutları tercih ediyorlar. Birçok disiplinde olması gerektiği gibi, mimarlıkta da gelecekle ilgili atılacak adımlarda, gelecek kuşakların tercihlerinin belirlenmesi ve gerekli dönüşümün doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi toplumsal açıdan önem taşıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı