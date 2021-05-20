Z dergisinin "kütüphane" temalı beşinci sayısı okurlarla buluştu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayınlanan tematik dergi "Z", beşinci sayısında "kütüphane" konusunu mercek altına aldı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yayınlanan tematik dergi "Z", beşinci sayısında "kütüphane" konusunu mercek altına aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu'nun kültürel kimliğini oluşturan değerlerden yola çıkarak her sayısını farklı bir konuya ayıran Z dergisinde bu ay kütüphaneler kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

Son yıllarda Türk kültüründeki kıraathane kavramının yeniden yorumlanmasıyla geliştirilen ve yayılmasında Zeytinburnu Belediyesinin öncü rol oynadığı "millet kıraathaneleri" modeli, Z'nin yeni sayısının ilham kaynağı oldu.

Bu sayıda, 508 sayfada, insanlık tarihinin bilinen en eski dönemlerinden bugüne kadar farklı kültürlerde kütüphanenin seyri, kütüphanenin unsurları, kütüphaneciler, kütüphane sahipleri ve kütüphane literatürü inceleniyor.

Derginin ilk sayısında Türkiye'deki tıbbi bitkiler konusuna ciddi bir ivme kazandırmış Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi temel alınarak "Bitki Ressamlığı", 2. sayısında ilçenin şifa menbaı ayazma, çeşme ve sebillerine atıfla "Su ve Şifa", 3. sayısında Veliefendi'den hareketle "At" ve 4. sayısında ise müzik tarihi açısından özel öneme sahip olan Yenikapı Mevlevihanesi'nden alınan ilhamla "Müzik" teması işlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı