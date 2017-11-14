Yzo Başkanı Doğan: "Adana Yeniden Tarımın Başkenti Oldu"

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl 11.'si gerçekleştirilen Uluslararası Tarım Fuarı'na, katılımın yüksek olmasının tarım sektörü açısından umut verici olduğunu söyledi. Son yıllarda yapılan atılımlarla Adana'nın yeniden tarımın başkenti olduğunu belirten Başkan Doğan, tarım fuarında bunu bir kez daha gördüklerini vurguladı.



Doğan, 12 Kasım Pazar günü sona eren 11. Uluslararası Tarım ve Sera-Bahçe Fuarları'nı değerlendirirken geçen yıla oranla ziyaretçi sayısında ciddi artış yaşandığını gözlemlediklerini belirtti.



Yüreğir Ziraat Odası'nın standında Adana'nın önemli isimlerini ağırladıklarını belirten Başkan Doğan, "Odamızda görevli ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte, bölgemizde yetişen ürünlerin tanıtımını yaptığımız standımızda açılış günü yaşanan yoğunluk, fuar süresince de devam etti" dedi.



Başkan Doğan, Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip Adana'nın, son yıllarda yaşanan gelişmelerle yeniden tarımın başkenti konumuna geldiğini ifade ederek, tarım fuarına gösterilen ilginin bunun işareti olduğuna dikkat çekti.



Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında tarım fuarının önemli yol aldığını belirten Doğan, "Her geçen yıl bir önceki yıla oranla daha fazla gelişme kaydediyor. Ancak henüz beklenilen seviyeye ulaşamadık. Önümüzdeki yıllarda bunların da aşılacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Fuarın bölge tarımına olduğu kadar kent ekonomisine de katkılar sunduğunu dile getiren Başkan Doğan, "Üreticiyi ve kullanıcıyı bir araya getirmesi açısından fuarların önemi tartışılmaz elbette. Fuar sayesinde yurt dışından gelerek bölgemizde yetişen ürünleri gören tüccarlar üreticilerimizle iş bağlantısı kurdu. Ayrıca üreticilerimiz sektördeki son teknoloji ürünleri yakından görme imkanına sahip oldu. Bunlar bölgemiz tarımı açısından fuarın olumlu yanları. Ancak gerek yurt dışından, gerek yurt içinden gelen ziyaretçilerimiz yaptıkları harcamalar ile kent ekonomisine de katkı sundu" ifadelerini kullandı. - ADANA