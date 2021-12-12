YYÜ Veterinerlik Fakültesi öğrencileri önlük giydi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Veterinerlik Fakültesi öğrencileri için önlük giydirme töreni düzenlendi.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen törene katılan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, YYÜ Veterinerlik Fakültesinin, Türkiye'de kurulan ilk fakültelerden biri olduğunu söyledi.

Üniversitelerinin kurulduğu günden bu yana birçok başarıya imza attığını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Gerek eğitim kalitesi gerekse deneyimli akademik kadrosu ile Türkiye'nin önde gelen veteriner fakülteleri arasında yer alan fakültemiz, nitelikli veteriner hekimler yetiştirmeye devam ediyor. YYÜ'den mezun olan ve kendi alanlarında yetkinlikleriyle bilinen veteriner hekimlerimizin, Türkiye'nin ve dünyanın çok farklı üniversitelerinde, kamu kurumlarında ve özel kliniklerde görevlerini başarıyla yerine getirdiklerine şahit oluyoruz. Geçtiğimiz aylarda temelleri atılan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin tamamlanmasıyla daha modern bir yapıya kavuşacağız. Hastanemizde, özellikle Klinik Bilimleri Bölümümüzdeki farklı anabilim dallarında görev yapan akademisyenlerimiz için ofisler, laboratuvarlar, araştırma alanları ve öğrencilerimiz için amfiler olacak."

Beyaz önlüğün etik kurallara bağlılığın, temizliğin, dürüstlüğün, adaletli olmanın, alçak gönüllülüğün, başkasının derdi ile dertlenmenin, merhametli olmanın nişanesi olduğunu aktaran Şevli, "Dolayısıyla siz öğrenciler bu önlüğü etik ve ahlaki kurallara bağlı kalarak kendinizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamanın, insanlık için iyi birer hekim olmanın ve büyüyen ve güçlenen ülkemizin faydalı birer vatandaşı olmanın bilinciyle giymelisiniz." dedi.

Törene, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.