YYÜ Tıp Fakültesi öğrencileri önlük giydi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri için önlük giydirme töreni düzenlendi.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Morfoloji binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen törende 232 öğrenciye önlükleri giydirildi.

Törende konuşan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde alınan tedbirler sayesinde tıp fakültesinin tüm sınıflarında yüz yüze eğitimin devam ettiğini belirtti.

Öğrencilere, YYÜ'de okudukları için çok şanslı olduklarını söyleyen Şevli, şunları kaydetti:

"Gece gündüz demeden çalıştınız. Tıp fakültesine yerleştiniz. Şimdi 6 yıllık zorlu bir sürecin içine girdiniz. Alanında uzman ve donanımlı hocalardan alacağınız eğitim ve göstereceğiniz gayretle 6 yılın sonunda iyi birer doktor olarak mezun olacağınızdan eminiz. Üniversitemiz hastanesinin yoğunluğunu hafifletmek, hastalara daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek ve öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmelerini sağlamak için fakültemizin hemen yanında 14 bin metrekarelik, içinde 4 büyük amfisi, 250 kişilik elektronik sınıfı, kütüphanesi, yemekhanesi ve kantini olan patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, anatomi gibi bütün temel tıp bilim dallarının olduğu modern tıp fakültesi morfoloji binasının inşaatı devam ediyor."

Törene, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Kayri, Prof. Dr. Şefik Tüfenkçi, Prof. Dr. Sedat Yayla, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Çobanoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Sebaheddin Şevgin, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, öğretim üyeleri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri

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