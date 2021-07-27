YYÜ Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binasının Temeli Atıldı
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YYÜ Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binasının Temeli Atıldı

YYÜ Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binasının Temeli Atıldı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri ve Dekanlık Binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

Törene, Vali Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden ile akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, Van YYÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinin uzun bir süredir özlem duyduğu eğitim binasına kavuşacağını söyledi.

Üniversite hastanesinin Van ve çevre illere hizmet verdiğini vurgulayan Vali Bilmez, "Üniversite hastanemiz, iyi bir akademik kadrosu olan ve sadece Van'a değil, bölgeye hizmet eden bir sağlık kuruluşudur. Ancak maalesef öğrencilerimizin eğitim gördüğü ortam, hastaneye uzaklığı ve sınıfların yapılış biçimi ciddi bir eksiklikti. Hamdolsun bu eksiklik gideriliyor. Binamızın temeli atılıyor. Mimari açıdan da güzel bir bina olacaktır. Binayı kentimize kazandırmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Yeni binanın Tıp Fakültesi çalışmalarını rahatlatacağını dile getiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Van'daki hastanelerin bütün bölgeye hitap ettiğini hatırlatarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

Temeli atılan binanın hayırlı olmasını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da Van YYÜ'nün tarihi serüvenini anlatarak, üniversitenin bölgeye katkısının büyük olduğunu kaydetti.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de konuşma yaptığı tören, İl Müftüsü Ömer Keskin okuduğu dua, kurban kesimiyle devam etti.

Tören, Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindeki protokol üyelerinin butona basarak, temele ilk harcı dökmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre

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