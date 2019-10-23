YYÜ Teknokent'te görev değişikliği

23.10.2019 12:18

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Teknokent A.Ş. Genel Müdürlüğüne öğretim görevlisi Bilgin Yazlık getirildi.

Rektörlük Senato Salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, teknokentlerin üniversitelerde üretilen nitelikli bilginin sanayiye aktarılması için önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Türkiye'de 84 teknokentin bulunduğunu belirten Şevli şöyle konuştu:

"Üniversitemiz bünyesinde hizmet veren Teknokent, 2013'te yönetici şirketinin kurulmasıyla faaliyet göstermeye başlamıştır. Bölgedeki tüm akademisyenlere, girişimcilere, yatırımcılara ve sanayicilere nitelikli hizmetleri sunan teknokentimizde bugün bir bayrak değişimi gerçekleştirmekteyiz. Teknokentimizin kuruluş sürecinde önemli hizmetler yerine getiren Dr. Öğretim Üyesi Necat Görentaş'a teşekkür ediyorum. Göreve başlayacak olan Bilgin Yazlık'a ise başarılar diliyorum."

Programın sonunda Rektör Şevli, Dr. Öğretim üyesi Necat Görentaş'a hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Kaynak: AA