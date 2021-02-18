YYÜ öğrencilerine ücretsiz KPSS eğitimi verecek

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) eğitimini internet üzerinden online olarak ücretsiz verecek.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, KPSS eğitimi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle YYÜ Eğitim Fakültesi ile Sürekli Eğitim Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezi iş birliğinde online olarak verilecek.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Kovid-19 salgının eğitimin kesintiye uğramasına ve öğrencilerin uzun süre üniversitelerinden ayrı kalmasına neden olduğunu söyledi.

Bu süreçte öğrencilere gereken desteği vereceklerini belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin son sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim, kendi alanında uzman ve merkezi sınavlar konusunda deneyimli olan Eğitim Fakültesi öğretim üyelerimiz tarafından verilecek. Eğitimler ücretsiz olacak. Eğitim Bilimleri, Genel Yetenek ve Genel Kültür konularını kapsayan eğitim, 15 Şubat-15 Haziran tarihleri arasında 15 haftalık program şeklinde online olarak verilecek. Öğrencilerimize destek olan herkese teşekkür ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan